Gledali ste ga? Ovo je najgledaniji strani film u Srbiji (video)

Film „Džoker“ u režiji Toda Flipsa sa maestralnim Hoakinom Finiksom u naslovnoj ulozi najgledaniji je strani film u istoriji Srbije od kada je postala nezavisna država, saopštili su danas iz distributerske kuće Blitz Film.

Vladan Sretenović direktor distributerske kuće Blitz Film kaže da je izuzetno ponosan na ovaj vrhunskji rezultat.

„Ponosan sam na to što je srpska publika još jednom dokazala da ceni kvalitetnu umetnost, kvalitetan film. Pozivam sve koji nisu pogledali film da to učine a one koji već jesu da to učine još jednom jer ovakvi filmovi svoju snagu pokažu tek na „drugo gledanje“, kazao je Sretenović.

U Srbiji Filipsovo remek-delo pogledalo je preko 300.000 gledalaca i time ga uvrstilo u zvezdano nebo filmske umetnosti u našoj zemlji.

Pored toga Džoker je i strani film sa najvećom zaradom na blagajnama srpskih bioskopa ikada.

(Tanjug)