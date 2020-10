Grenland: Poslednje utočište (video)

Originalni naslov: Greenland

Početak prikazivanja filma: 01.10.2020.

Žanr: Akcioni triler

Trajanje: 1 h 59 min

Režija: Ric Roman Waugh

Scenario: Chris Sparling

Uloge: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd …

Sinopsis

Film prati pokušaj glavnih junaka da stignu do odredišta na Grenlandu.

O filmu

Naučnici otkrivaju da će u Zemlju udariti meteor i da će to dovesti do apokalipse i izumiranja čovečanstva; jedina nada za opstanak je sklonište u bunkerima na Grenlandu. Film prati pokušaj glavnih junaka da stignu do odredišta na Grenlandu.

Oficijelni sajt

IMDb

