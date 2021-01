Jedan animirani film iz Srbije osvaja svet

Mali robot, prvobitno nacrtan na salveti, postao je glavni junak nagrađivanog kratkog animiranog filma „Veliki robot” scenariste i reditelja Vojina Vasovića čiju će priču o važnosti borbe za dobra sećanja videti publika širom sveta.

Kratki animirani film „Veliki robot“ započeo je novu godinu potpisivanjem ugovora o prikazivanju sa HBO Europe. Ovdašnja publika je imala prilike da ga vidi 1. januara u okviru maratona filmova o Džejmsu Bondu, a HBO i Cinemax kanali će ga prikazivati između dugometražnih filmova narednih 18 meseci.

Prava na prikazivanje otkupili su i Shot TV i Estet TV koji pokrivaju područje Rusije i baltičkih zemalja.

Lik malog robota nastao na salveti

„‘Veliki robot’ je nastao kao projekat u kome smo želeli da oprobamo tehniku fotogrametrije za predstojeći dugometražni film koji razvijamo. U pitanju je proces kreiranja prave scenografije koja se zatim skenira i digitalno dorađuje, tako da je to spoj postupka igranog i kompjuterskog filma. Fotogrametrija se uglavnom koristi u arhitekturi, arheologiji, a mi smo želeli da je oprobamo na filmu”, kaže za Sputnjik scenarista i reditelj Vojin Vasović.

Sam lik malenog robota je najpre nastao na salveti u sred jednog razgovora između Vasovića i art direktora studija „To Blink Animation“ Nikole Stepkovića čija je ideja bila da naprave kratak film o „velikom robotu”.

„Meni je palo na pamet da bi to mogao biti diktafon i da umesto očiju ima dugmiće za snimanje zvuka. Potrefilo se u to vreme da je producentkinji Senki Radivojević bio potreban rad za master film na FDU-u i krenuli smo zajedno da razvijamo projekat”, kaže Vasović.

Borimo se za dobra sećanja

Glavni junak filma je maleni robot-diktafon Rec, koji pokušava da se sprijatelji sa pticom ne bi li mu pomogla da presnimi svoju memoriju.

„Film priča o tome koliko je važno da se borimo za dobra sećanja. Maleni diktafon Rec na sebi ima snimljene ružne uspomene koje ga, kao i sve nas, bole i koje ne želi da širi dalje. Umesto toga, on želi da snimi zvuke ptice koje bi onda mogao da emituje. U doba korone postala je još izraženija usamljenost i još važnija dobra sećanja i dobri sadržaji koje ćemo emitovati sebi i drugima u ove dane”, ističe Vasović.

Film se na engleskom zove „Just For The Record“ što bi kolokvijalno značilo „samo da se zna“, „samo da bude zapamćeno“.

„Ostaće u nama i ružna sećanja i ratovi i usamljenosti i napuštenosti, ali važno je da se borimo da to ne bude najvažnije što je zapamćeno”, poručuje Vasović.

Tajna uspeha filma

Nakon prošlogodišnjih nagrada za najbolju animaciju u Mumbaju i četvorostruke nagrade na festivalu „Canada Shorts” u Nju Branzviku, „Veliki robot” je nedavno osvojio drugu nagradu publike i treće mesto u kategoriji animiranih filmova iz celog sveta na festivalu „Anchorage” na Aljasci.

„Film će stići do publike kako festivalske tako i onlajn i televizijske, što je najveći uspeh koji možemo da očekujemo. Mi trenutno nemamo prilike da ga pratimo po svetu na putovanjima i time stičemo nove partnere za buduće saradnje, ali i ovako nam svake nedelje stigne po neki mejl od kolega i producenata koji su ga videli na nekom od festivala pa pokušavamo da uspostavimo onlajn saradnju. Nama sve to mnogo znači budući da trenutno radimo na još tri kratka filma i jednom dugometražnom. Mislim da svako učešće na velikom festivalu, nagrada ili distribucija doprinosi jačanju slike naše kinematografije i poverenja u dela koja dolaze sa naših prostora”, ističe naš sagovornik.

U studiju „To Blink Animation” navikli su da osvajaju nagrade po svetu, a na pitanje u čemu je tajna, Vasović kaže:

„Za uspešan film u našem slučaju neophodno je okupiti par dobrih pisaca poput Dunje Petrović, Aleksandre Urošević, Sefana Tićmija, reditelja sa jasnom vizijom poput Stevana Mitrovića, Damira Romanova, Anđele Joković pa sve to promešati sa vrednim dizajnerskim rukama Nikole Stepkovića, Sonje Varge, Felixa Gerarda (i što više vrednih ruku), dati animatorima Mladenu Nikoliću i Snežani Čubrilović da se sve to pokrene. Sve to umesiti uz zvuke i muziku Vladimira Kerkeza i Dalibora Bekerevića montiranu od strane Marka Kovačevića. Andrijanu Sofranić Šućur uvek držati pri ruci da sve ide po planu i kada je sve gotovo – pustiti u etar”.

Zlatno doba animacija

Vasović ističe da animacija trenutno prolazi kroz svoje zlatno doba.

„Animacija najlakše prelazi granice i komunicira sa širokom publikom. Pokrenuto je puno novih studija koji uprkos pandemiji rade bez prestanka jer se sadržaj traži. Onlajn platforme poput Netflix, Amazon Prime, Dizni plus, HBOgo kupuju animaciju i sami je proizvode, ali je i dalje potreba za animacijom u porastu. Za nas je značajno da nekako postanemo deo svih tih tokova i da najpre uložimo u razvoj sopstvenih fondova. Filmski centar Srbije radi na unapređenju animacije iako smo često na dva koraka napred pa jedan korak nazad. Ove godine pokrenut je prvi privatni regionalni fond za ulaganje u animaciju Animond, tako da se nadam da će generalno stvari uskoro krenuti na bolje i da će se proizvoditi više”, naglašava Vasović.

Studio „To Blink Animation” trenutno priprema dugometražni animirani film pod radnim naslovom „Bio dvaput jedan kralj“ (Twice Upon a Time).

„Već smo dobili podršku Filmskog Centra Srbije, kao i MEDIA fonda Kreativne Evrope, a ove godine navijamo za podršku Kanadskog i Luksemburškog filmskog fonda. U pitanju je priča o poverenju između devetogodišnje devojčice Nike i njenog oca. Navijamo da kroz par godina princeza Nika i podvojeni kralj ne zavrede samo međusobno poverenje, već i poverenje međunarodne publike”, kaže Vojin Vasović.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.