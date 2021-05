Kako biti dobra supruga (video)

Originalan naslov: La bonne épouse

Vreme trajanja: 01 sata 49 minuta

Glumci: Juliette Binoche, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau

Režiser: Martin Provost

Žanr: Drama, Komedija

Početak prikazivanja u bioskopima: 20. maja 2021.

Jezik: French

Sinopsis

Žilijet Binoš je Pulet, savršena supruga svog muža koja zajedno sa njim vodi školu u kojoj obučava tinejdžerke kako da postanu baš to – savršene supruge.

O filmu

Da ste rođene u ruralnom delu Francuske pre nešto više od pola veka i da ste želele da se dobro udate i pobegnete odatle, trebala bi vam dvogodišnja obuka kako da postanete savršene supruge svojih muževa, a to je podrazumevalo uglavnom jedno – kako da postanete savršene domaćice. Žilijet Binoš je Pulet, savršena supruga svog muža koja zajedno sa njim vodi školu u kojoj obučava tinejdžerke kako da postanu baš to – savršene supruge. Posle njegove iznenadne smrti, Pulet otkriva da savršenstvo na koje je navikla ipak mora da se nadogradi jer se škola nalazi na ivici bankrota, a na njoj je da je spase. Ipak, usred priprema za TV takmičenje u najboljem vođenju domaćinstva ona i njene studentkinje počinju da preispituju svoja uverenja i to u vreme kada protesti 1968. transformišu društvo u kom žive. Pulet tada stvara neobičnu koaliciju sa svojom bivšom ljubavlju, sa svojom polusestrom – ekscentričnom i strogom monahinjom, i zajedno sa svojim studentkinjama kreće u novu avanturu.

