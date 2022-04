Koko Zeka i tajna Mrkog Hrčka (video)

Originalni naslov: Chickenhare and the Hamster of Darkness

Početak prikazivanja filma: 14.04.2022

Dužina trajanja filma: 91 min

Država/Godina: BEL, FRA/2022

Žanr: animirani, komedija

Režiser: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Smešten u svet bujne fantazije, film prati avanture Koko Zeke, mladog junaka rođenog kao polukokoška, poluzec, a kog je usvojio kralj Petar, poznati pustolov.

O filmu

U želji da se uklopi i oseća voljenim uprkos svojoj različitosti, Koko Zeka je opsednut avanturama bez obzira na svoju nespretnost. Kada najveći zločinac Kraljevstva – njegov vlastiti ujak – pobegne iz zatvora i zapreti da će svrgnuti njegovog oca, Koko Zeka kreće u epsku trku s vremenom kako bi ga zaustavio zajedno s Abeom, sarkastičnom kornjačom, i Meg, nemilosrdnim stručnjakom za borilačke veštine.

IMDb

