Kruds – Novo doba (video)

Originalni naslov: The Croods: A New Age

Početak prikazivanja filma: 27.05.2021

Dužina trajanja filma: 95 min

Država/Godina: USA/2020

Žanr: animirani, komedija, avantura

Glumci: Anja Mit, Nada Blam, Stevan Piale, Srđan Timarov, Paulina Manov, Marko Janketić, Đurđina Radić, Dragan Vujić i Vesna Peštrović

Režiser: Joel Crawford

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Svetu je 2013. godine predstavljena prva porodica praistorije, Krudsi.

O filmu

Ova komedija, nominovana za Oskara, je priča o suočavanju jednog klana sa svojim svetom koji se menja. Bio je to vanvremenski podsetnik na važnost porodice i na to koliko smo malo evoluirali.

Opet su tu zvezde, Nikolas Kejdž, Ema Stoun, Rajan Rejnolds, Ketrin Kinir, Klark Djuk, uz Lesli Man i Pitera Dinklidža koji se pridružuju porodici Kruds, kako bi se suočili s najvećom pretnjom otkad su napustili pećinu, a to je druga porodica.

