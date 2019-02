Lego film 2 (video)

Originalni naslov: The LEGO Movie 2: The Second Part

Početak prikazivanja filma: 07.02.2019

Država/Godina: USA/2019

Žanr: animirani, avantura

Režiser: Mike Mitchell

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Malo koji film je toliko oduševio kako publiku, tako i kritiku kao 2014. godine ‘Lego film’. A sad nam stiže i drugi deo.

O filmu

Animirani film ‘LEGO 2’ radnju nastavlja na mestu gdje se završio prvi film. Briksburg je sada zastrašujuća apokaliptična pustoš u Mad Max stilu. Emet je i dalje neizmerno srećan kao i uvek, ali kad zarobe Vajldstajl , mora da se vrati u stvarni svet i da je spasi.

