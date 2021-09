Mafijaški sveci Njuarka (video)

Originalni naslov: The Many Saints of Newark

Početak prikazivanja filma: 30.09.2021

Dužina trajanja filma: 120 min

Država/Godina: USA/2021

Žanr: krimi, drama

Glumci: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal

Režiser: Alan Taylor

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Pogledajte kako se suparnički gangsteri dižu tokom eksplozivne ere Njuarkovih nereda u filmu Svi sveci mafije, č̌ija radnja prethodi nagrađivanoj HBO seriji Sopranovi.

O filmu

Film je smešten u šezdesete i sedamdesete godine prošlog veka, prati događaje koji su obeležili mladog Tonija Soprana te ga formirali u gangstera kojeg smo imali priliku da upoznamo u seriji Sopranovi.

