Mržnja puna ljubavi (video)

Originalni naslov: The Hating Game

Početak prikazivanja filma: 30.12.2021

Država/Godina: USA/2021

Žanr: komedija, romantični/ljubavni

Glumci: Lucy Hale, Austin Stowell, Corbin Bernsen, Sakina Jaffrey, Yasha Jackson, Brock Yurich

Režiser: Peter Hutchings

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Lusi Haton i Džošua Templman ne mogu da smisle jedno drugo. Nije da se ne vole, niti da se s mukom podnose. Mrze se.

O filmu

Kad se oboje prijave za rukovodeće mesto, njihova borba za prevlast stiže do kritične tačke, a Lusi odbija da se povuče kad njihova poslednja igrica zapreti da joj ugrozi posao iz snova. Međutim, napetost između Lusi i Džošue stigla je do tačke ključanja i Lusi otkriva da možda ipak ne mrzi Džošuu. I da možda ni on ne mrzi nju. Ili je možda sve to samo još jedna igra.

Oficijelni sajt

IMDb

