Nije za one sa slabim srcem: Ovo je najjeziviji horor svih vremena (video)

Merenje pulsa gledalaca tokom gledanja horora otkrilo je i koji je najstrašniji. U pitanju je film Hereditary, iz 2018. godine.

Stručnjaci za merenje sa platforme GIGA Calculator izračunali su koji filmovi najviše povećavaju broj otkucaja srca gledaocima, a na prvom mestu našao se ovaj horor, koji su mnogi već i ranije nazvali najstrašnijim hororom svih vremena.

Naime, 150 ljudi dobilo je spisak horora koje su morali da pogledaju prvi put, a za to vreme su nosili brojač otkucaja srca kako bi se nadzirao njihov puls, prenosi Indeks. Filmovi koji su im prikazani odabrani su nakon istraživanja u kom je učestvovalo više od 2.500 ljudi.

Tokom gledanja filma Hereditary broj otkucaja srca ispitanika bio je prosečno 115, što znatno odskače od uobičajenog pulsa.

Ostatak liste čine Saw (prosečan puls 113), The Babadook (110), Insidious (108), A Quiet Place (106), The Descent (103), Us (100), It (99), The Conjuring 2 (97), The Exorcist (96).

