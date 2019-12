Oglasila se prava Ljudmila iz Černobilja: Serija puna laži

Serija Černobilj osvojila je tri nagrade Emi i u žižu javnosti vratila nuklearnu katastrofu koja se dogodila u Ukrajini 1986. godine.

Jedan od glavnih likova te serije je Ljudmila Ignatenko, supruga jednog od prvih vatrogasaca koji je umro.

Ona je za britanske medije rekla da nikada nije dala dozvolu HBO-u da prenese njenu priču i tvrdi da je nakon serije morala da se sakriva zbog medijskog uznemiravanja.

“Kada sam saznala da će se snimati serija o meni, osećala sam se loše i uznemireno. Novinari su me proganjali. Čak su da postavljali nogu između vrata mog stana da ne bih mogla da ih zatvorim“, ispričala je Ignatenko.

“Kada sam posetila svog supruga u bolnici, izvukao je ispod jastuka tri karanfila. To je bilo poslednje cveće koje mi je poklonio. Do kraja života ću se sećati kako smo u bolnici zajedno stajali pored prozora, to je bio naš zadnji romantični trenutak“, kazala je.

Nakon završetka serije Černobilj, Ljudmila Ignatenko se suočila s kritikama.

“Neki su mi govorili da sam ubila svoje dete jer sam u bolnici sedela pored svog muža. Ali recite mi, kako sam mogla da ga tada napustim? Mislila sam da je beba sigurna. Tada nismo znali ništa o radijaciji“, rekla je Ignatenko.

Ona ističe i da se kompanija koja je snimala seriju loše ponela prema njoj jer im nije dala dozvolu da ispričaju njenu priču niti su se s njom ikada sastali.

“Primila sam poziv iz Moskve u kojem mi je neko rekao da su snimali seriju u Letoniji i Kijevu i da su pokušali da me dobiju, ali nisu uspeli. Ponudili su mi 3.000 dolara. Serija je tada već bila snimljena. Upitala sam ih: ‘Zašto biste mi to platili?’ Rekli su: ‘Zato što postojite.’ Rekla sam im da niko ne plaća za takve stvari i spustila im slušalicu“, kazala je.

“Mislila sam da se radi o nekoj prevari. Uznemirilo me i to što poziv dolazi iz Moskve, a mi imamo zategnute odnose s Rusijom“, rekla je Ljudmila Ignatenko.

“Bilo mi je teško da gledam seriju, u njoj je bilo puno neistina. Prikazali su me kako stojim i držim cipele mog supruga na sahrani. Da, istina je da su ga sahranili bez cipela na nogama, ali cipele su bile pored njega“, dodala je.

Kompanije HBO i Sky saopšile su da su tokom snimanja često sarađivale s Ljudmilom Ignatenko i da ona ni u jednom trenutku nije rekla da ne želi da se u seriji ispriča priča o njoj ili njenom suprugu, prenosi Index.