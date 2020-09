Ovi ljubavni filmovi zasnovani su na istinitim događajima (video)

Znate li da je kultni film “Prljavi ples” nastao prema stvarnim događajima? Evo još nekih naslova iz tog žanra koje možete pogledati čim budete imali malo slobodnog vremena.

Filmske ljubavne priče često nemaju previše veze sa stvarnošću, ali ispunjavaju svoj osnovni zadatak da nas opuste i odvedu u neki lepši svet. Isto tako znamo da život nekad ispisuje događaje koji premašuju i najbujniju maštu scenarista. Ako je reč o filmovima koji donose divne ljubavne priče, tim bolje.

Jedan od najnovijih takvih naslova je i šarmantni “The Big Sick”, glumca Kumaila Nanjianija, u kojem opisuje vezu sa svojom sadašnjom suprugom, kao i izazove braka između ljudi različitog etničkog porekla.

“Prljavi ples” je takođe nastao po istinitoj priči, i to onoj scenaristkinje Eleanor Bergstein, koja je jednog leta s roditeljima otišla na odmor i od zgodnog učitelja naučila sve o tajnama plesa.

“Moja Afrika” je film nastao prema autobiografskoj knjizi Dankinje Karen Bliksen koju je sjajno odigrala Meril Strip, dok je film “Bonnie i Clyde” doneo omiljenu ljubavnu priču odmetnika koji su zaista postojali.

Evo još nekih filmskih ljubavnih priča koje su nastale prema istinitim događajima: The Danish Girl, The Edge of Love, The Vow, The Notebook, Manolete.

