Ovih 5 romantičnih filmova vole čak i muškarci (video)

Poznato je da muškarci nisu ljubitelji ljubavnih filmova i uglavnom ih smatraju „sladunjavima“, ali to ne znači da ne postoji dobar filmski naslov sa elementima romanse pred kojim neće pokleknuti. U nastavku pogledajte koji će se to romantični filmovi svideti i najvećim frajerima.

1. „Love Actually“

Radnja britanske romantične komedije ‘Ustvari ljubav’ koja prati živote osam potpuno različitih parova čije se ljubavne priče isprepliću, smeštena je u Londonu. Jedan od likova je Džejmi (Kolin Firt) pisac koji se priprema za Džuljietino i Piterovo venčanje. Džejmijeva devojka (Sijena Gilori) odlučila je da propusti venčanje jer je bolesna, ali nakon što se Džejmi vratio kući, shvata da ga ona zapravo vara sa njegovim bratom. Džejmi se povlači na osamu francuskog sela kako bi se posvetio pisanju…

2. „Casablanca“

Romantična drama nagrađena s 3 Oskara čija je radnja smeštena u prve dane Drugog svetskog rata. Rik Blejn (Hamfri Bogart) je ogorčeni, cinični američki emigrant sa prebivalištem u Kasablanci. U njegov život ponovo ulazi razlog njegove ogorčenosti, bivša ljubavnica Ilsa Lund (Ingrid Bergman) koja u Kasablanku stiže sa svojim mužem Viktorom Lazlom (Pol Henrajd), beguncem i vođom češkog Pokreta otpora kojeg traže nacisti.

3. „High Fidelity“

Rob (Džon Kjuzak) je momak u svojim tridesetima, vlasnik prodavnice sa starim gramofonskim pločama koja jedva opstaje. Uz to, ostavila ga je devojka Lora (Iben Hjejle) i to ga nagna da se zapita zašto svaka njegova veza završi tako što bude ostavljen. U potrazi za odgovorom odlučuje da poseti svoje bivše i istraži šta to nije valjalo u njihovim vezama.

4. „Jerry Maguire“

Džeri Megvajer (Tom Kruz) je vrhunski sportski menadžer, najbolji agent u stvaranju nacionalnih zvezda od običnih sportista. No uskoro uviđa da je njegov život postao potpuno automatizovan, a on sam nesposoban za ostvarenje intimne veze sa suprotnim polom. Nakon što doživi „moralno prosvetljenje“, Džeri dobije otkaz, a jedina koja ostane uz njega je sekretarica Doroti (Rene Zelveger).

5. „Walk the Line“

Američki biografski film prati život legendarnog američkog kantri pevača Džonija Keša (Hoakin Finiks) od njegove rane mladosti koju je proveo na farmi pamuka u Arkanzasu do dana najveće slave. Na jednoj od prvih turneja upoznaje prelepu i već slavnu Džun Karter (Ris Viterspun) koja će postati ljubav njegovog života.