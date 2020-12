Ovo je 10 najgorih filmova u 2020. godini (video)

Godina koja će uskoro ostati iza nas, bez dileme, može se okarakterisati kao teška i baš zbog toga nam je bilo potrebno mnogo više lepih distrakcija nego inače. Ipak, neki od filmova koje smo premijerno gledali 2020. godine, prema oceni lista „Varajeti“, više deluju kao kazna.

Na listi 10 ostvarenja koja su dobila ocenu da su najgora, nalaze se filmovi koji su loše osmišljeni, bez dramatike, zdravog humora ili pak dosadni.

Prvi film na listi Varajetija je Dulitl sa Robertom Daunijem Džuniorom, rimejk hita iz 1998. godine u kojem je sa životinjama komunicirao Edi Marfi.

Zamršena priča i Dauni Džunior koji više priča sa samim sobom nego sa životinjama samo su neke od zamerki koje gledaoci imaju na ovaj film.

Vicešampionska pozicija pripala je ostvarenju o reporteru koji postaje trgovac oružjem The Last Thing He Wanted, dok se za bronzu izborio film I’m Thinking of Ending Things.

Varajeti iznosi više kritika i na jedan film koji je u Srbiji stekao brojne obožavaoce. U pitanju je Pesma Evrovizije: Priča vatrene sage, dugogodišnji projekat Vila Farela.

Ostvarenju se zamera što nikako da se odluči da li islandski par peva dobro ili peva „toliko loše da nam se to sviđa“, kao i to što umesto da dâ satiričan prikaz samog takmičenja, predstavlja ga kao smešno, što ono nije.

Najbolji među najgorima, prema su i filmovi Guest of Honour, The Painted Bird, 365 dana, Artemis Fowl, The Roads Not Taken sa Havijerom Bardemom, te Kapone sa Tomom Hardijem u naslovnoj ulozi.

