Paklene ulice 9 (video)

Originalni naslov: F9 – Fast & Furious 9

Početak prikazivanja filma: 10.06.2021

Dužina trajanja filma: 143 min

Država/Godina: USA/2020

Žanr: akcija, avantura, triler

Glumci: Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, Lucas Black, Michelle Rodriguez

Režiser: Justin Lin

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Film “PAKLENE ULICE 9” je najnoviji nastavak sage koja traje skoro dve decenije i koja je zaradila preko 5 milijardi dolara širom sveta.

O filmu

Bez obzira na to koliko si brz, niko ne može pobeći od svoje prošlosti.

Dom Toreto vodi miran život sa Leti i njihovim sinom, malim Brajanom, ali oni znaju da opasnost uvek vreba izvan njihovog mirnog horizonta. Ovog puta pretnja će primorati Doma da se suoči sa gresima iz svoje prošlosti ako želi da spasi one koje najviše voli. Njegova ekipa se okuplja kako bi zaustavila vrhunskog vozača i veoma veštog ubicu koji namerava da uništi svet: čoveka koji je takođe slučajno i Domov napušteni brat, Džejkob.

PAKLENE ULICE 9 režira Džastin Lin, koji je režirao i treće, četvrto, peto i šesto poglavlje franšize, kada ona i prerasta u svetski blokbaster. Akcija se odigrava širom sveta, od Londona i Tokija, od centralne Amerike do Edinburga i od tajnih bunkera Azerbejdžana do prepunih ulica Tbilisija. Na tom putu uskrsnuće stara prijateljstva, stari neprijatelji će se vratiti, istorija će biti napisana ponovo, a pravo značenje porodice biće na testu kao nikada do sada.

U filmu glume Mišel Rodrigez, Tajris Gibson, Kris “Ludakris” Bridžiz, Džordana Bruster, Natali Emanuel i Sung Kang, zajedno sa Kurom Raselom i dobitnicama Oskara Helen Miren i Šarliz Teron. Takođe pojavljuje se i superstar, dobitnica Gremi nagrade, Kardi B, kao novi lik franšize Lejsa, žena koja ima veze sa Domovom prošlošću i Regeton senzacija Ozuna.

