Preminula glumica Dajana Rig, jedina filmska supruga Džejmsa Bonda (foto, video)

Britanska glumica Dajana Rig, poznata po ulogama Emilije Pil u televizijskoj seriji „Osvetnici“, Olene Tajrel u „Igri prestola“ i jedina filmska supruga Džejmsa Bonda, preminula je danas od raka u 82. godini.

Diana Rigg, who starred in ‘On Her Majesty’s Secret Service’, ‘The Avengers’ and ‘Game of Thrones’ has sadly passed away at 82 from cancer. pic.twitter.com/8OCZLgoi63

