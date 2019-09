Priča o igračkama 4 (video)

Originalni naslov: Toy Story 4

Početak prikazivanja filma: 19.09.2019

Dužina trajanja filma: 100 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: animirani, avantura, komedija

Glumci: Gordan Kičić, Milena Predić, Tamara Aleksić, Dragoljub Ljubičić Mićko, Dragan Vujić Vujke, Maja Odžaklijevska, Nada Blam

Režiser: Josh Cooley

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Vudi je uvek bio siguran u to koje je njegovo mesto u svetu i da je njegov glavni zadatak da čuva svoje dete, bez obzira da li je u pitanju Endi ili je to Boni.

O filmu

Kada Forki, igračka koju je Boni napravila kao deo zadatka, sebe proglasi otpatkom a ne igračkom, Vudi smatra da je njegova uloga da pomogne Forkiju da prihvati to da je on igračka. Ali kada Boni na porodično putovanje ponese celu bandu igračaka, Vudi će se naći u neočekivanoj avanturi u kojoj će ponovo sresti svoju davno izgubljenu prijateljicu, Bo Pip. Posle mnogo godina koje je provela sama, njen avanturistički duh i život u pokretu izmenili su njenu nežnu, porcelansku spoljašnjost. Vudi i Bo će shvatiti da su, kada ožive kao igračke, potpuno različiti, ali i da im je to jedna od najmanjih briga.

Oficijelni sajt

IMDb