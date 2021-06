Prizivanje zla – Đavo me je naterao (video)

Originalni naslov: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Početak prikazivanja filma: 03.06.2021

Država/Godina: USA/2020

Žanr: horor, misterija, triler

Glumci: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook

Režiser: Michael Chaves

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Prizivanje Zla: Đavo me je naterao je sedmi film iz sveta Prizivanja, najduže i najpoznatije horor franšize u svetu.

O filmu

Prizivanje Zla otkriva zastrašujuću priču o teroru, ubistvu i nepoznatom zlu koje je šokiralo čak i iskusne istraživače paranormalnog Eda i Loren Varen. Jedan od njihovih senzacionalnijih slučajeva započinje borbom za dušu jednog mladića, i odvodi ih daleko od svega što su ikad pre videli, pa će se prvi put u istoriji SAD-a optuženi za ubistvo braniti opsednutošću demonom. Patrik Vilson i Vera Farmig se vraćaju kao Ed i Loren Voren, ovog puta pod rediteljskom palicom Majkla Čivsa.

