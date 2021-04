Procurele prve fotografije sa snimanja prednastavka „Igre prestola“

Televizija HBO najavila je da će novo poglavlje čuvene serije „Igra prestola“ ugledati svetlost dana 2022. godine. Prošlo je dve godine od poslednje sezone Martinove adaptacije i podeljenih reakcija kritike i publike.

Nova serija pod nazivom „Kuća zmaja“ prati porodicu Targarijen u građanskom ratu čitav vek pre događaja koje smo gledali u „Igri prestola“.

Serija se oslanja na knjige „Vatra i krv“ i „Svet leda i vatre“, a snimanje je uveliko počelo u severnoj Irskoj.

🚨 As primeiras imagens de Daemon e Rhaenyra Targaryen em House of the Dragon. (via @HOTDBr) pic.twitter.com/BsRHoXPhP1

— Batatinha Geek (@BatatinhaGeek) April 28, 2021