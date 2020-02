Ptice grabljivice (video)

Originalni naslov: Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Početak prikazivanja filma: 06.02.2020

Dužina trajanja filma: 109 min

Država/Godina: USA/2020

Žanr: akcija, avantura, krimi

Glumci: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor, Rosie Perez, Ali Wong

Režiser: Cathy Yan

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Pripremite se dame, jer stiže famozna, neponovljiva i potpuno nepredvidiva Harli Kvin. Ovaj put bez Džokera.

O filmu

Radnja se odvija oko grupe heroina i negativki DC univerzuma, a glavna zvezda je Margo Robi kao famozna Harli Kvin, koju smo već imali prilike da gledamo i u filmu „Odred otpisanih“. Harli Kvin predvodi svoju jaku žensku ekipu koju čine: Džurni Smolet Bel, Meri Elizabet Vinsted, Rouzi Per i mlada debitantkinja Ela Džej Basko.

