Savršen neprijatelj (video)

Originalni naslov: A Perfect Enemy

Početak prikazivanja filma: 08.04.2021

Dužina trajanja filma: 89 min

Država/Godina: FRA, DEU, ESP/2020

Žanr: akcija, avantura, krimi

Glumci: Dominique Pinon, Marta Nieto, Tomasz Kot

Režiser: Kike Maíllo

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Psihološki triler o previše slučajnom susretu dvoje ljudi, koji na kraju otkriva jedan savršen zločin…

O filmu

Dok čeka svoj let na aerodromu u Parizu, uspešnom arhitekti Džeremiju prilazi jedna krajnje neobična i brbljiva devojka. Zbog njenog nasrtljivog ponašanja, Džeremi gubi let, a dok čeka sledeći avion, nikako ne uspeva da se otarasi dosadne neznanke. Iako se njihov susret čini slučajnim, uskoro će doći do zaokreta koji će njegov značaj transformisati u nešto mnogo opasnije.

IMDb

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.