Šeng-Či i legenda o deset prstenova (video)

Originalni naslov: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Početak prikazivanja filma: 02.09.2021

Dužina trajanja filma: 132 min

Država/Godina: AUS, USA/2021

Žanr: akcija, avantura, fantazija

Glumci: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh, Florian Munteanu

Režiser: Destin Daniel Cretton

Distributer: MCF MegaComFilm

Sinopsis

Supeherojski spektakl poznatog studija Marvel, u kom glavnu ulogu tumači kanadski glumac kineskog porekla Simu Li.

O filmu

Marvelovo ostvarenje, u kom prvi put glavnog junaka tumači glumac poreklom iz Azije, prati Šeng Čija vrhunskog znalca u oblasti borilačkih veština koji beži od očevih stega u težnji za normalnim životom u Americi. Međutim, kad teroristička grupa Deset Prstenova postane pretnja po njegov život, glavni lik se vraća svojim korenima i znanju borilačkih veština.

