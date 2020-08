Sjajne serije koje imaju samo jednu sezonu (video)

Postoje mnoge serije koje su završile sa snimanjem nakon samo jedne sezone. Iako vas mogu navući na gledanje pa baciti u očaj nakon što odgledate sve epizode kojima ne sledi nastavak, one su odlične za letnje ubijanje dosade ili ako nemate vremena da se „navučete“ na one od više sezona.

Ovo su neke od jednosezonskih serija koje vredi pogledati.

The Get Down

Smeštena u 1970-e, Netfliksova muzička serija „The Get Down“ prati razvoj hip-hop i disko muzike kroz priču grupe mladih iz Bronksa. Iako je naišla na pohvale kritičara, serija je prekinuta nakon 11 epizoda zbog odlaska reditelja Baza Lurmana. Takođe, postojeća sezona podeljena je u dva dela, a prva je Netfliksova serija koja je prekinuta nakon jedne sezone.

Z: The Beginning of Everything

Sa Kristinom Riči u glavnoj ulozi, Amazonova serija prati život Zelde Sajre Ficdžerald, američke spisateljice s velikim društvenim ugledom u 1920-im godinama, a naglasak stavlja na njen ljubavni odnos s romanopiscem Frensisom Skotom Ficdžeraldom. Serija ima 10 epizoda, nakon čega je otkazana. Iako se pričalo o mogućem izbacivanju druge sezone, ona ipak neće ugledati svetlost dana.

Studio 60 on the Sunset Strip

Serija prikazuje intrigantan svet iza kulisa televizijskog šou programa, a među glumačkom postavom našli su se Metju Peri i Amanda Pit. Provokativna i zabavna serija razotkriva politiku, karakteristične likove i uzbudljive događaje tokom produkcije vodeće serije u velikoj televizijskoj kući, a prekinuta je nakon 22 epizode.

Undeclared

Ova serija na duhovit način istražuje studentski život brucoša i odnosa formiranih u okruženju studentskog doma. Otkazana je nakon 17 epizoda u kojima gostuju i neka poznata imena poput Ejmi Poler, Džen Fišer, Vila Ferela, Adama Sendlera i Bena Stilera.

Firefly

Iako je primila neverovatno dobre kritike i osvojila jedan „Emmy“, serija je otkazana nakon prve sezone. Ubrzo je stekla kultni status, a reditelj Džos Vidon za obožavaoce je napravio završetak priče u obliku filma „Serenity: Bitka za budućnost“.

Pitch

Pitch prati Džini Bejker koja postaje profesionalna igračica bejzbola i prva ženska igračica u MLB (Američka profesionalna bejzbol liga), a glumi je Kajli Banberi. Serija je otkazana nakon svega 10 epizoda, ali nedavno je počelo da se šuška kako bi ipak mogla da se snimi i druga sezona.

