Snežana i sedam patuljaka (video)

Originalni naslov: Red Shoes and the Seven Dwarfs

Početak prikazivanja filma: 17.09.2020

Dužina trajanja filma: 92 min

Država/Godina: KOR/2019

Žanr: animirani, porodični

Režiser: Sung-ho Hong

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Poznata priča u novom izdanju!

O filmu

Ovoga puta čarolija se ne skriva u jabuci nego u magičnoj crvenoj cipelici pomoću koje će se princeza osloboditi kletve koja ju je pretvorila u patuljka! Velika avantura, puna smeha.

IMDb

