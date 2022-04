Sve u isto vreme (video)

Originalni naslov: Everything Everywhere All at Once

Početak prikazivanja filma: 21.04.2022

Dužina trajanja filma: 140 min

Država/Godina: USA/2022

Žanr: akcija, avantura, komedija

Glumci: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong

Režiser: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

Starija kineska imigrantkinja sama pokušava da spasi svet.

O filmu

Starija kineska imigrantkinja je uvučena u nezamislivu avanturu u kojoj sama pokušava da spasi svet istražujući paralelne univerzume u kojima se sreće sa životnim putanjama koje je mogla da vodi.

Oficijelni sajt

IMDb

