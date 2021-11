Svi negativci na okupu: Isplivao trejler za novi film o Spajdermenu

Nakon što je prvi trejler obarao rekorde gledanosti krajem avgusta, stigao je i drugi, punokrvni trejler za predstojeći superherojski spektakl Spajdermen: Put bez povratka (Spider-Man: No Way Home).

Fanove očekuje dugo najavljivano otvaranje Marvelovog multiverzuma, a sa tim i povratak mnogih poznatih likova.

Još iz prvog trejlera saznali smo da se Alfred Molina vraća kao Doktor Oktopus, a sada smo videli i Džejmija Foksa u novom kostimu Elektra i čuli glas Vilijema Defoa kao Zelenog goblina, takođe u novom kostimu.

Osim njih, ponovo vidimo i Guštera i Sendmena, ali još uvek nismo izbliza videli ni čuli da li su to Ris Ivans, odnosno Tomas Hejden Čerč.

Oni koji prate Marvelov svet znaju da je na kraju prethodnog filma celom svetu oktriveno da je Piter Parker Spajdermen, a on sada uz pomoć Doktora Strejndža pokušava da natera ljude da to zaborave kako njegova porodica i prijatelji ne bi bili u opasnosti.

Međutim, oni greškom otvaraju multiverzum iz koga dolaze mnogi negativci koje znamo ih prethodnih verzija filmova o Spajdermenu.

Trejler mudro krije odgovor na pitanje da li će se i Tobi Megvajer i Endru Garfild pojaviti kao prethodne verzije ovog superheroja ili ne, a oni koji su gledali drugi deo Venoma verovatno se pitaju da li će se i Tom Hardi naći u ogromnoj glumačkoj postavi, makar samo u sceni nakon završetka filma.

Ono što znamo je da će epilog serije WandaVision i radnja ovog filma imati veliki uticaj na najavljeni Doctor Strange in the Multiverse of Madness, koji izlazi naredne godine. Do tada, ostaje da uživamo u novim avanturama popularnog „Spajdija“.

Pored Toma Holanda, svoje uloge iz prva dva dela repriziraju Zendaja, Džejkob Batalon, Džon Favro, Toni Revolori i Marisa Tomei, dok je tu i Benedikt Kamberbeč kao Doktor Strejndž. Za režiju je zadužen Džon Vats, a film Spajdermen: Put bez povratka stiže u bioskope 17. decembra.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.