Tajne koje čuvamo (video)

Originalni naslov: The Secrets We Keep

Trajanje filma: 01 sata 37 minuta

Glumci: Chris Messina, Joel Kinnaman, Noomi Rapace

Režiser: Yuval Adler

Žanr:Drama, Triler

Datum:4. februara 2021.

Jezik:English

Sinopsis

O filmu

U središtu radnje je Maja koja je nakon Drugog svetskog rata, zajedno sa suprugom Levisom (Mesina) započela novi život u Americi. Jednog dana nailazi na jezivo poznatu osobu iz prošlog života – ali da li je on zaista ta osoba za koju ona misli da jeste? Uverena da jeste, Maja uzima stvari u svoje ruke i kidnapuje ga, pokrećući niz sećanja i događaja koji će promeniti celu percepciju istine.

IMDb

