Top Gan – Maverik (video)

Originalni naslov: Top Gun Maverick

Početak prikazivanja filma: 26.05.2022

Država/Godina: USA/2020

Žanr: akcija, drama

Glumci: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm

Režiser: Joseph Kosinski

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Jedna od filmskih priča koja je obeležila živote mnogih od nas i značajno uticala na veoma uspešnu karijeru jedne od najvećih holivudskih zvezda, Toma Kruza, dobila je svoj nastavak!

O filmu

Neuhvatljivi kapetan Maverik nas ponovo vodi u visine, u vožnji koja će nas ostaviti bez daha i pojačati adrenalin!

U jednom od najočekivanijih nastavaka ikada, Tomu Kruzu pridružuju se Val Kilmer i Ed Haris, koji repriziraju uloge iz prvog dela, a sada su uz njih i Dženifer Koneli, Džon Ham i mnogi drugi.

„We feel the need.. the need for speed!“

