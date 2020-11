Tripozno (video)

Originalni naslov: Freaky

Početak prikazivanja filma: 12.11.2020

Država/Godina: USA/2020

Žanr: horor, komedija, triler

Glumci: Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O’Connor, Misha Osherovich, Uriah Shelton

Režiser: Christopher Landon

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Ovog novembra budite spremni za pomalo uvrnuto viđenje teme zamene tela, jer ovog puta jedna tinejdžerka telo menja sa neumornim serijskim ubicom.

O filmu

Sedamnaestogodišnja Mili Kesler (Ketrin Njuton, Blockers, HBO’s Big Little Lies), pokušava da preživi krvožedne holove srednje škole u Blisfildu i okrutnost ekipe popularnih učenika. Ali, kada postane najnovija meta Kasapina (Vins Von), ozloglašenog serijskog ubice iz grada, tegobe koje je prate u završnoj godini postaju joj najmanja briga.

Kasapinov mistični, drevni bodež prilikom njihovog susreta dovodi do toga da se on i Mili narednog jutra probude u telu onog drugog. Mili tada saznaje da ima samo 24 sata da se vrati u svoje telo, jer će zamena postati trajna i zauvek će ostati zarobljena u obliku sredovečnog manijaka. Jedini problem je u tome što ona sada izgleda kao ogromni prihopata za kim je ceo grad u poteri, a Kasapin izgleda kao ona, dok željno iščekuje završnu žurku, gde planira da zadovolji svoj nezajažljivi apetit za krvoprolićem.

Uz pomoć prijatelja – “ultra woke” Najle (Selest Okonor, Ghostbusters: Afterlife), ultra-fabuloznog Džošue (Miša Ošerovič, The Goldfinch) i simpatije Bukera (Juraja Šelton, Enter the Warriors Gate) – Mili je u trci s vremenom ne bi li preokrenula kletvu, dok Kasapin otkriva da je žensko telo savršena kamuflaža za masakr na žurci.

