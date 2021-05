Ulepšajte sebi praznik: Pogledajte filmove o Uskrsu (video)

Donosimo vam 10 filmova koje možete pogledati za uskršnje praznike.

The Case for Christ

Ukoliko ste raspoloženi za malo više drame, predlažemo „The Case for Christ“, film baziran na istinitom događaju i istoimenoj knjizi iz 1998. godine. Radnja prati novinara koji pokušava da poljulja religijska uverenja svoje supruge.

Peter Rabbit

Najnovija filmska adaptacija knjige britanske spisateljice Helen Betriks Poter može biti opisana kao šarmantna, „bleskasta“ i naravno – puna zečeva.

Pored animiranih likova, u filmu se mogu videti i pravi glumci poput Sema Nejla i glumice Meri Rouz Bajrn, a glasove animiranim likovima su pozajmili, pored mnogih drugih i voditelj Džejms Korden i Margot Robi.

Film je u samo godinu dana zaradio više od 380 miliona dolara, a drugi deo filma biće objavljen sredinom 2021. godine.

Hop

Ovaj crtać je poput i gore navedenog, miks animiranih likova i holivudskih zvezda.

Radnja filma se komplikuje nakon što glumac Džejms Mardsen pregazi Uskršnjeg zeku, a onda biva primoran da preuzme sve njegove dužnosti kako bi spasio praznik za milione porodica širom SAD i sveta.

Joseph: King of Dreams

Ovaj animirani film govori o biblijskom liku Josifu i sa sobom nosi pravi praznični duh Uskrsa.

Animarni film ima sve što vam je potrebno za praznike – poučne scene i priče, pevljivu muziku i mnogo javnih ličnosti koje su za ovaj projekat pozajmile svoje glasove.

The Story of God with Morgan Freeman

U želji da istraži mnogobrojne svetske religije, filmski narator i glumac Morgan Friman upustio se u snimanje nezaboravne mini dokumentarne serije koja je 2016. godine imala svoju premijeru na „Nacionalnoj geografiji“.

Come Sunday

Jedan od Netfliksovih najpopularnijih filmova govori o životu američkog hrišćanskog ministra Karltona Pearsona, koji, kako se u filmu navodi, zbog neočekivanih promena u stavovima gubi veliki deo onoga što mu je u životu nekada bilo važno.

Monty Python’s Life of Brian

Kako je bilo živeti u vreme Isusa Hrista? Ukoliko pitate grupu Monti Pajtona – veoma zabavno.

Kroz mini seriju „Life of Brian“, možete videti sve nevolje i dogodovštine lažnog proroka Brajana koje su se navodno dogodile blizu, ali ne i sa Isusom od Nazareta.

VeggieTales in the City

Ukoliko budete želeli da ispratite avanturu jednog paradajza i krastavca, Netfliksova dečja mini serija provešće vas kroz nis dogodovština i religijskih lekcija koje ovo dvoje predstavnika povrća uče kroz epizode.

Serija je svojevremeno pohvaljena i zbog svog „prijateljskog humora“ prema najmlađima.

The Gospel of Luke

Religijski film koji govori o Lukinom jevanđelju je prava poslastica za uskršnje praznike – pogotovo jer je u film ubačena i priča o Uskrsu, koja odgovora datom trenutku.

Christopher Robin

Diznijev animirani film „Christopher Robin“ nije baš Uskršnji film, ali i kao takav savršeno odgovara praznicima.

Glavni likovi su životinje, među kojima je i jedan zec, a koji će sasvim sigurno uspeti da uveseli i razneži celu porodicu. Na kraju dana, ipak se radi o filmu Diznijeve produkcije.

