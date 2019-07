Vučiji zov (video)

Originalni naslov: Le chant du loup

Početak prikazivanja filma: 01.08.2019

Dužina trajanja filma: 116 min

Država/Godina: FRA/2019

Žanr: akcija, triler

Glumci: François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz

Režiser: Abel Lanzac

Distributer: FAME Solutions

Sinopsis

Radnja filma smeštena je u bliskoj budućnosti u kojoj se posada jedne podmornice suočava sa ozbiljnim problemom. Mladi oficir poseduje izvanredan sluh kojim može da prepozna svaki zvuk koji čuje. U francuskoj nuklearnoj podmornici, sve će zavisiti od njega nakon ljudske greške koja će ugroziti živote cele posade.

O filmu

Ova pomorska akcija spojila je Mathieu Kassovitza (Čudesna sudbina Amelije Pulen, Grimizne reke i Mržnja), Omara Sy-a (The Intouchables, Jurassic World, X-Men: Days of Future Past) i mladog glumca François Civil (As Above, So Below; Frank, Molière) napetom trileru sa elementima drame. Radnja filma smeštena je u bliskoj budućnosti u kojoj se posada jedne podmornice suočava sa ozbiljnim problemom. Mladi oficir poseduje izvanredan sluh kojim može da prepozna svaki zvuk koji čuje. U francuskoj nuklearnoj podmornici, sve će zavisiti od njega nakon ljudske greške koja će ugroziti živote cele posade.

IMDb