Previše STRAŠAN film da bi se odgledao do kraja? (video)

Neke scene u hororu „The Nightingale“ bile su previše za gledaoce koji su taj film gledali u australijskim bioskopima, prenose ondašnji mediji.

News.com.au piše da su gledaoci napuštali bioskop u Rendviku nakon samo 20 minuta. Film smešten u 18. veku priča priču o irskoj osuđenici Kler koja kreće u osvetnički pohod zbog svega što se dogodilo njenoj porodici.

U prvih pola sata filma može se videti scena u kojoj grupa muškaraca napada i siluje Kler, a News prenosi da je jedna žena u bioskopu viknula: „Već smo videli kako je siluju, ne moramo opet!“

Većina gledalaca nije mogla da podnese teške scene pa su bioskop napustili veoma brzo nakon početka prikazivanja filma. Oni koji su se zadržali malo duže su bioksop svejedno napuštali pre kraja, nakon što su prikazane scene maltretiranja dece i beba ali i krupnih kadrova premlaćenih lica.

Film nije bio šokantan samo za gledaoce, već i za kritičare. „Neprestane smrti i premlaćivanja tokom dva sata trajanja filma nepotrebno kažnjavaju gledaoca i cena su koju plaćaju sama priča i likovi. Stalno treba pokrivati oči od užasnih scena (a to je radila i publika na Sandensu), a to se kosi sa samo svrhom gledanja filma“, napisao je Džoni Oleksinski za New York Post.

I sama rediteljka Dženifer Kent izjavila je da joj je bilo izuzetno teško da snimi ovaj film i da je taj posao „pomerao granice nje kao ljudskog bića“.