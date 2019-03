Žena u ratu (video)

Originalni naslov: Woman at War

Početak prikazivanja filma: 28.03.2019

Dužina trajanja filma: 100 min

Država/Godina: FRA, ISL, UKR/2018

Žanr: akcija, drama, triler

Glumci: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson

Režiser: Benedikt Erlingsson

Distributer: Five Stars Distribution.

Sinopsis

Hala proglašava sopstveni rat lokalnoj aluminijumskoj industriji. Ona je spremna da rizikuje sve kako bi zaštitila netaknute islandske planine koje voli…

O filmu

Hala je tajna eko gerilska aktivistkinja koja se bori protiv korporacija za proizvodnju energije koje osvajaju Island. U znak protesta, iskrada se van grada i sabotira električne vodove – stubove koje mrzi iz dna duše jer uništavaju lepotu islandskih visija. Cirkularom seče nosače stubova, a lukom i strelom ispaljuje kablove koji dovode do kratkog spoja na vodovima. Niko ne sumnja da to radi upravo plašljiva Hala, a policija počinje da prati turistu sumnjivog izgleda verujući da je to njegovo delo. Međutim, sve se menja kada Hala jedan dan kod kuće zatiče pismo od vlasti u kome joj se konačno odobrava usvajanje siročeta iz Ukrajine na koje je čekala godinama. Da li će njen materinski instinkt stati na put njenoj borbi?

IMDb