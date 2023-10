Agentkinja Davida Guette i Paula Kalkbrennera u saradnji sa Exitom od Lanne pravi svetsku zvezdu

Samo nekoliko meseci nakon što je EXIT pokrenuo svoj centar za razvoj talenata, stiže veliko priznanje na internacionalnom nivou – jedna od vodećih muzičkih agentkinja sveta, Maria May, preuzima Lannu, prvu potpisnicu EXIT Echosystema! Maria May agentkinja je jedne od najuticajnijih svetskih muzičkih agencija Creative Artists Agency (CAA), koja sa svojim timom u rosteru ima neke od najvećih svetskih zvezda, kao što su David Guetta, Paul Kalkbrenner, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Lee Burridge, Blondish, Monolink, Vintage Culture, Robin Schulz i mnogi drugi. Ovom zvezdanom nizu sada se pridružuje i naša Lanna!

Lanna je potpuno zasluženo privukla pažnju kao vunderkind elektronske scene još kada je prvi put nastupila na Exitu sa samo 13 godina, čime je postala najmlađa učesnica našeg nagrađivanog festivala. Prošle godine postala je najmlađa producentkinja ikad koja se našla na prestižnoj Beatport Top 100 Progressive-House listi, a do danas, sa svega 17 godina, već je delila binu sa nekim od najvećih elektronskih izvođača današnjice, među kojima su Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Amelie Lens i Indira Paganotto.

Zahvaljujući izuzetno visokom ugledu koji ima u globalnoj muzičkoj industriji i bliskim profesionalnim i prijateljskim odnosima sa vodećim muzičkim agencijama i svetskim zvezdama, EXIT je osnivanjem svog Echosystema i saradnjom sa Marijom May na impresivan način širom otvorio vrata za razvoj internacionalnih karijera mladih umetnika.

„Iako je Maria May bila glavni target od kad smo potpisali Lannu za EXIT Echosystem, još uvek sam u neverici da nam je to uspelo za tako kratko vreme. Ovo vest je od izuzetnog značaja za celokupnu domaću muzičku scenu, jer na Lanninom primeru želimo da kreiramo sistem koji će omogućiti razvoj globalnih karijera naših mladih talenata” – rekao je u svom obraćanju osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Pored niza dosadašnjih uspeha, strelovit uspon Lannine karijere tek počinje, jer njen razvoj u saradnji sa Exitom sada preuzima čuvena Maria May. Ona je na konferenciji održanoj u beogradskom klubu Dim u video uključenju podelila svoj entuzijazam: „Kao CAA, volimo da otkrivamo nove talente i ne možemo biti više oduševljeni što smo ostvarili saradnju sa Lannom i Exitovim novim entitetom Echosystem. Ova prilika je izuzetno uzbudljiva za sve nas“!

Mlada producentkinja i DJ-ica Lanna takođe je podelila svoje utiske povodom novih, velikih pobeda: „Potpuno sam zatečena dok posmatram kako se moji snovi ostvaruju jedan za drugim, svetlosnom brzinom. Biti zastupan od strane Exita i CAA-ja je ogroman uspeh, uzbuđena sam i spremna za sve što sledi“ – rekla je Lanna.

Lanna će u petak, 20. oktobra nastupiti na Amsterdam Dance Eventu u okviru ekskluzivnog EXIT Echosystem Showcase-a, kada će još jednom stati rame uz rame sa velikanima elektronske scene.

U Faralda Crane-u, jednom od najspecifičnijih klubova i 5* hotela na svetu, smeštenom čak 50 metara iznad Amsterdama, Exitov događaj 20. oktobra predvodiće jedan od najtraženijih umetnika elektronske muzike Bonobo. Provod na vrhu monumentalnog građevinskog krana do usijanja će svojim prepoznatljivim zvukom upotpuniti Cassian, dok će u okviru ovog showcase-a, pored Lanne, nastupiti još i Human Rias b2b Arodes, iLEE i Ece Ekren!

Saradnja EXIT festivala i najveće smotre elektronske muzike u svetu obeležava petu godišnjicu, a ove godine EXIT se na Amsterdam Dance Event vraća jači nego ikada.

