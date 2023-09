Amar Ličina dobitnik nagrade 'Matićev šal“ u Ćupriji

Ovogodišnji dobitnik književne nagrade „Matićev šal“ za prvu knjigu pesama „Mera stvari“ je student književnosti iz Novog Pazara Amar Ličina (22).

Dodelom „Matićevog šala“ sinoć je u Ćupriji završena književna manifestacija „Matićevi dani“ posvećena književniku, pesniku, slikaru, nadrealisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u tom gradu.

Ova nagrada dodeljuje se mladim pesnicima do 27 godina starosti, za prvu knjigu pesama koja je objavljena izmedju dve manifestacije „Matićevi dani“.

Dobitnik nagrade Amar Ličina je rekao da mu je velika čast što je dobio ovu nagradu za knjigu „Mera stvari“ koja je objavljena u izdanju Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca.

„Ova nagrada je ogromna satisfakcija za jednog mladog pesnika. To je vetar u leđa i jedna vrsta verifikacije dosadašnjeg rada. U odjecima moje prve zbirke pesama je i ova nagrada. Pesme pišem od kada sam počeo da čitam a ozbiljinje sam počeo da pišem pre oko tri, četiri godine“, rekao je Ličina.

Predsednik žirija, pesnik Gojko Božović kazao je da je na ovogodišnji konkurs „Matićev šal“ stiglo 25 knjiga, a da je medju njima bilo, prema njegovim rečima, desetak pesnika koje čeka lepa pesnička budućnost.

„Dobitnik nagrade je veoma mlad pesnik ali je zato izrazito promišljen pesnik koji sa malo reči ume da kaže veoma složene i sadržajne stvari. Na jednoj strani to je sažet izraz, a sa druge strane to je dijalog sa pesničkom, književnom, filozofskom tradicijom, to je mnoštvena slika savremenog sveta“, rekao je Božović.

Na svečanosti na zatvaranju 42. „Matićevih dana“ dodeljene su i nagrade pobednicima literarnog konkursa „Leti sve leti“, najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola za učešće u kvizu „Šta znaš o Matiću“ i plaketa za prvonagrađeni rad na likovnom konkursu „Matiću u čast“, koja je ove godine pripala Momčilu Trajkoviću Momou, umetniku iz Beograda.

(Beta)

