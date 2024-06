Arsenal fest u Kragujevcu počinje sutra, prve večeri Kianu Rivs sa bendom Dogstar

Pod sloganom „Arsenal fest – Arsenal svetla!“, u Kragujevcu sutra počinje trodnevni muzički festival na kome će nastupiti više od 50 izvođača iz zemlje i inostranstva.

Program će se tradicionalno održati na lokaciji Knežev Arsenal, Trg Topolivaca u Kragujevcu, na tri bine: Main Stage, Garden Stage i Explosive Stage.

Na otvaranju Arsenal Festa 2024, na glavnoj sceni će 27. juna nastupiti holivudski superstar Kianu Rivs (Keanu Reeves) sa bendom Dogstar. Njihov koncert će početi u 23.20.

Dogstar je alternativni rok bend iz Los Anđelesa, osnovan 1991. godine. Osim holivudskog glumca Kianu Rivsa, čine ga pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus.

Bend je prošle godine obnovio aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“.

Prva dva izdanja, „Our Little Visionary“ i „Happy Ending“, datiraju iz 1996. odnosno, 2000. godine.

Četiri godine od osnivanja benda napustio ih je originalni pevač i gitarista Greg Miler, te je njegovu ulogu preuzeo do tada prateći vokal Domrouz.

Prve večeri Arsenal Festa na glavnoj bini nastupiće još i bend Asian Dub Foundation koji dolazi u Kragujevac posle osam godina, kao i Partibrejkers i Brkovi.

Arsenal fest na Garden Stage-u otvoriće u četvrtak mladi virtuoz na klasičnoj gitari Vuk Vukajlović u 18.30 časova, a zatim će nastupiti Forever Storm, Tago Mago,Lupov Loud, Luftnasa, Keni nije mrtav, Jarboli i dr.

Na Explosive DJ Stage prve večeri će nastupiti: Marco White B2B Goranche, Tijamara, Nemax i Petar Dundov.

Drugog dana festivala, 28. juna, na glavnoj bini sviraće Lil Pump, Bijelo dugme, Nouvelle Vague i Coby.

Završne večeri 29. juna na glavnoj bini su nastupi: Circa Waves, Zdravko Čolić i Simfonijski orkestar, Palaye Royale, Sivert Hoyem, Goblini.

Organizator je ranije saopštio da su, usled ogromnog interesovanja posetilaca, rasprodate pojedinačne ulaznice za poslednje, treće veče Arsenal Festa 2024.

(Beta)

