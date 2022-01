Atraktivna zvezda „Čuvara plaže“ danas je neprepoznatljiva (foto)

Američka glumica Nikol Egert (50) proslavila se ulogom Samer Kvin u legendarnoj TV seriji „Čuvari plaže“. Glumila je od 1992. do 1994. godine i privukla veliku pažnju publike. Tada joj je bilo samo 19 godina.

Nikol je, pored Pamele Anderson, koja je takođe glumila u seriji, bila jedna od najatraktivnijih čuvarki plaže. Ubrzo nakon uloge koja ju je proslavila povećala je grudi, a zatim ih je i smanjila posle godinu dana. Pored serije „Čuvari plaže“, u kojoj je igrala nekoliko sezona, ona se pojavila u filmu „Čuvari plaže: Havajsko venčanje“ iz 2003. godine, kao i u mnogim rijaliti emisijama.

Nikol ima dve ćerke, prvu koju je dobila sa glumcem Džastinom Hervikom, s kojim je bila u braku od 2000. do 2002. godine, i drugu koja je rođena 2011. godine.

Baywatch vet Nicole Eggert puts comfort first in olive green sweats and trainers as she runs errands ahead of her milestone 50th birthday pic.twitter.com/xBIYR2TtpT

— Space-reporter-news (@Spacereportern1) January 14, 2022