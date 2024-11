Bibliotekarsko društvo podnelo Vladi i Skupštini peticiju za ukidanje naknade za izdavanje knjiga

Bibliotekarsko društvo Srbije saopštilo je danas da su peticiju za ukidanje naknade za izdavanje knjiga, sa potpisima oko 10.500 građana, podneli Vladi i Skupštini Srbije.

Shodno važećim propisima, od 1. januara 2025. javne biblioteke biće obavezne da plaćaju po 15 dinara takse za svaki primerak knjige pozajmljene čitaocima. Novac koji se time prikupi biće uplaćen autorima knjiga koje biblioteke pozajmljuju i predstavljaće naknadu za autorska prava.

Bibliotekarsko društvo je u saopštenju navelo da je peticija upućena i Ministarstvu kulture kao i skupštinskim odborima za kulturu i informisanje, za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

„Nadamo se brzoj reakciji nadležnih instanci kojima smo se obratili kao i Ministarstva privrede pod čijim okriljem radi i Zavod za intelektualnu svojinu koji je dao saglasnost na ovaj pravni akt a da nije uzeo u obzir Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti sa kojim je u direktnoj koliziji, a koji uređuje rad biblioteka i bez uvažavanja institucije ‘repertoara’ organizacije prema kojem bi se ova naknada ubirala i dalje raspoređivala onim autorima koji po zakonu imaju na nju pravo“, stoji u saopštenju.

Bibliotekarsko društvo Srbije je krajem oktobra pozvalo građane da potpišu onlajn-peticiju kojom se traži odlaganje naplate javnim bibliotekama tarife od 15 dinara po izdatom primerku knjige, koja bi trebalo da stupi na snagu 1. januara.

Društvo je tada ocenilo u saopštenju da uvođenje te tarife preti da ugrozi rad svih 530 javnih biblioteka u Srbiji.

„Stupanje na snagu naplate ‘Tarife naknade za davanje na poslugu originala i umnoženih primeraka autorskih dela izdatih u štampanoj formi’ koja predviđa da sve javne biblioteke plaćaju 15 dinara po pozajmljenom primerku knjige predstavlja namet na javne biblioteke“, piše u saopštenju.

To je urađeno „bez dovoljno rasprave i sagledavanja stanja u kojem se one nalaze, zbog čega apelujemo na hitno odlaganje njegove primene do uspostavljanja drugačijeg mehanizma naplate koji bi bio moguć i održiv i koji bi doprinosio pravičnom i pravednom rešenju za sprovođenje Zakona o autorskom i srodnim pravima“, istaklo je Bibliotekarsko društvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com