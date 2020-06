Bio je najplaćeniji glumac, ima tri braka iza sebe: Danas više ne liči na sebe (foto)

Serija “CSI: Miami” uživala je veliku popularnost i do kraja desete sezone njen glavni junak, Dejvid Karuzo, zarađivao je 375.000 dolara po snimljenoj epizodi i bio jedan od najplaćenijih glumaca na televiziji. Nakon završetka serije 2012. godine odlučio je da se povuče iz glumačkog sveta i javnosti.

A post shared by Rolan_Lam (@rolan_d_lam) on Nov 23, 2019 at 8:28am PST

Jedna od najupečatljivijih scena u poslednjoj dekadi na tv ekranima je ona u kojoj glavni istražitelj Horejšio Krejn skida ili stavlja naočare za sunce i gleda u kameru ubitačnim pogledom dok izgovara neku lošu frazu o žrtvi, riokosi Karuzo u ovoj ulozi uopšte ne liči na nekog opasnog lika.

Tokom karijere Karuzo je imao armiju obožavateljki, a 1993. godine bio je proglašen za najprivlačnijeg muškarca, iako mu na početku karijere zbog njegove neobične boje kose i građe koja nije atletska nisu predviđali uspešnu karijeru. Često je u intervjuima isticao kako je film “Kum” bio presudan da se bavi glumom.

Tri puta je bio u braku, a prvi put se oženio 1979. sa Čeri Maugans i u braku su bili do 1983. godine. Tada je upoznao glumicu Rejčel Tikotin i nakon što se rastao sa Čeri odmah se oženio sa Rejčel. Godinu dana nakon venčanja postali su roditelji devojčice kojoj su dali ime Greta. Brak je trajao tri godine i nakon razvoda njegov odnos sa ćerkom je postao komplikovan.

David Caruso Sued by Ex-Asst., Claims She Lied for Him, He Screwed Her Over https://t.co/QzSADOOCwf

“To je pomalo teško. Ona je trenutno u takmičarskoj fazi. Želi da bude glavna u kući, a devojčice su zaista moćne jer tačno znaju kako žele da stvari funkcionišu”, rekao je kada joj Greta imala 11 godina.

Posle trećeg braka sa stjuardesom Margaret Bakli rekao je da mu je drago što njegova nova izabranica ne dolazi iz sveta šoubiznisa. Ni ovaj brak nije predugo potrajao i nakon osam godina par se rastao zbog Dejvidove afere s instruktorkom joge.

Na setu serije “CSI: Miami” upustio se u vezu sa Lizom Markez sa kojom je dobio dvoje dece, sina Markeza koji se rodio 2005. godine i ćerku Palomu rođenu 2007. godine. Dejvid i Liza su na kraju završili na sudu jer ga je tužila za prevaru i nanošenje duševne boli. Tvrdila je da je tokom cele veze držao pod kontrolom kako privatno tako i poslovno. „Bio je jako posesivan i ljubomoran“, tvrdila je ona, dok je nju Karuzo optužio da ga vara s njegovim ličnim asistentom ali i sa najboljim prijateljem.

GARY SINISE BACK TO WORK ON TVSHOW. WHY NOT DAVID CARUSO TO? FANS WANT DAVID BACK @CTV_Television ALL RETWEET THIS pic.twitter.com/J15SEoQjpB

— NORA MJTHISISFORYOU (@mjthisisforyou) May 29, 2016