Cela Jugoslavija je uzdisala za ovom glumicom, evo kako izgleda danas (foto)

Tatjana Pujin, koja se proslavila u filmovima “Kako se kalio čelik“ i “Mi nismo anđeli“, devedesetih se povukla iz javnosti i odlučila da napusti Srbiju i „novi život“ započne u Italiji.

Kada je započeo rat, ona se preselila u Italiju, a nekoliko godina kasnije udala za političara Đulijana Červinija.

Tatjana je jednom prilikom za “TV magazin“ progovorila o napuštanju glume, a tada se dotakla i teme porodice i roditeljstva, otkrivši zbog čega nikada nije odlučila da se ostvari u ulozi majke.

― Politička situacija u zemlji mi se nije dopala. Zadnji film koji sam radila bio je u Sarajevu, posle toga se govorkalo da će biti rata. Niko nije znao šta je to značilo, ali je posle toga stvarno izbila loša situacija. Tenkovi su izašli na ulice, a ja sam trčala u pozorište kod Branka Kockice da igram predstavu. To je za mene tada bio kraj jer mi je bilo poražavajuće da to doživim u 21. veku. Onda sam spakovala kofere i otišla u Italiju ― rekla je Tatjana pre dve godine u intervjuu za „TV magazin“.

Privatnost nikada nije krila od očiju javnosti, a onda je progovorila o tome zašto je odlučila da živi takvim načinom života.

― Zato što nemam razloga da bilo šta krijem. Vodim normalan život, lep, za koji smatram da bi trebalo da ga ispričam. Volim da živim i budem slobodna žena, zbog te slobode nisam imala dece. Kao muškarci što to mogu, ne razumem zašto to ne bi mogla ja.

Glumica je jednom prilikom otkrila kako je upoznala svog sadašnjeg supruga.

― Đulio i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja s početka devedesetih godina, otprilike baš u ono vreme kada su u našoj zemlji započinjali razni nemili događaji. Neko vreme smo se družili, vodila sam ga na brojne beogradske žurke, na mnogima sam ga čak i zaboravljala, da bih nešto kasnije otišla s njim u Italiju. Živela sam tamo nekoliko meseci i ponovo se vratila u Beograd. Rekla sam mu: „Đulio, sve je sjajno, ali ja prosto ne mogu ovde da se uklopim.“ Potom sam doživela razna razočaranja u ljude oko sebe, u sve ono što se tih godina dešavalo. Raspad bivše Jugoslavije, a samim tim i udaljavanje od dragih ljudi doživela sam šokantno. Vrlo brzo sam donela odluku, spakovala stvari i otišla. Tada sam imala dvadeset i četiri godine ― ispričala je glumica u jednom intervjuu.

