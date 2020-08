Čuvena „Zlobnica“ bila je seks simbol, a danas izgleda OVAKO (foto)

View this post on Instagram

#Repost @juntoscongabyspanic (@get_repost) ・・・ Necesitamos valorar cada detalle🤗 @gabyspanictv interpretó a varios personajes, entonces muchas veces no entiendo por qué personas solo insiste en recordar La Usurpadora. Reconozco que la usurpadora fue una puerta que Dios abrió, donde ella fue reconocida mundialmente, pero quiero decirles que su trayectoria es EXTENSA y en todo lo que se propuso hacer, lo logró con dedicación, compromiso y MUCHO ÉXITO! Su camino está lleno de muchas espinas, sonrisas, lágrimas, persecuciones, calumnias, pero ella siempre levantó la cabeza y siguió adelante y eso merece nuestro respeto! Cada novela que hizo, cada obra de teatro y tantas otras cosas, fueron escalones donde ella subió y tomó el lugar del reconocimiento, y esto fue motivo de mucha envidia, muchas afrentas, y aún hoy intentan borrar toda su trayectoria y quitar su brillo, pero es en vano, porque nada ni nadie puede deshacer todo lo que Dios ya preparó para su vida incluso antes de que naciera. Ella todavía estaba en el vientre de su madre y el Señor ya había escrito una hermosa historia de milagros, porque Gabriela Spanic es un milagro de Dios. Para muchos ella es una Reina, para otros la Eterna Usurpadora, pero para mí es una mujer fuerte, guerrera, humilde, sensible, amable, completa profesional, amiga y hermana mía! Necesitamos respetar no solo como profesional pero también como ser humano, porque su vida merece un trofeo, merece respeto, merece ser contada como un gran testimonio de un milagro de Dios! #bendicion #viernes #paz #amor #alegria #fe #buenasnoches #milagro #testimonio #respeto #juntoscongabyspanic #gabyspanic ! Las amo mis ángeles! Gracias x tanto apoyo! Dios me las bendiga hoy mañana y siempre!