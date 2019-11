Džejms Din se „vraća iz mrtvih“

Džejm Din je preminuo u saobraćajnoj nesreći 1955. sa samo 24 godine. Ali to ne sprečava filmsku industriju i studio „Medžik siti films“ da ga „angažuju“.

Džejms Din će „glumiti“ u filmu „U potrazi za Džekom“ (Finding Jack) čija se radnja dešava tokom Vijetnamskog rata.

Kompanija je dobila dozvolu za korišćenje starih fotografija i filmova Džejmsa Dina. Nedavno formirana firma „Vorldvajd Eks-Ar“ planira da digitalna ljudska bića ubaci u tradicionalne filmove uvećane virtualne realnosti.

I’m sure he’d be thrilled 🙄

This is awful.

Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes.

The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu

— Chris Evans (@ChrisEvans) November 6, 2019