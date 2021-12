Džemper Kejt Midlton od tri prosečne srpske plate rasprodat u rekordnom roku (foto)

Kada je 8. decembra u Vestminstersku opatiju na božićni koncert ‘Together At Christmas’ stigla u crvenom kardiganu, 39-godišnja Kejt Midlton verovatno nije niti sanjala kako će isti, zbog nje, biti rasprodat u kratkom roku.

Naime, vojvotkinja od Kembridža u tom se kardiganu pojavila u videu snimljenom za njen dobrotvorni događaj, a koji će se u celosti prikazati na Badnje veče na ITV-u, i raspametila svetske trendseterke.

S detaljima poput kragne Petra Pana i bisernim dugmićima, kardigan je postao pravi hit među njenim modnim sledbenicama, i to uprkos paprenoj ceni od čak 1.350 funti (186.000 dinara). Samo nekoliko dana nakon pojavljivanja Kate Midlton, kardigan je rasprodat u apsolutno svim veličinama i to redom na poznatim stranicama za onlajn kupovinu – Net-A-Porter, Far Fetch, ali i na službenim stranicama Miu Miu.

Kardigan je inače izrađen od kašmira i na delovima ima dizajn u obliku dijamanata, a kako bi se podigao praznični duh, tu su i ispletene ruže.

Inače, u prazničnoj sezoni 39- godišnja vojvotkinja od Kembridža ne krije sklonost ka nošenju komada upečatljive crvene boje koja se uz zelenu smatra simbolom Božić, ali osim što predstavlja prigodan izbor, Kejt je njom odlučila da obeleži sva veća događanja na kojima prisustvuje.

Prema rečima britanske stilistkinje Rošel Vajt, modni izbori Kejt Midlton u znaku crvene boje pokazatelj su njenog rastućeg samopouzdanja, ali i činjenice da crvena boja više privlači pažnju i upada u oči od većine drugih.

