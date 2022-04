Dženifer Aniston otkrila sa kojim problemom se decenijama borila

Dženifer Aniston otkrila je da se godinama borila sa nesanicom.

U intervjuu za People, 53-godišnja zvezda Prijatelja bila je iskrena o svojoj borbi sa spavanjem.

„Mislim da je to počelo negde u mojim 30-im ili čak ranije, ali jednostavno ne počinjete da primećujete efekte nedostatka sna kada smo mlađi jer smo tako nepobedivi“, rekla je ona.

„Počelo je kao nešto što bih jednostavno prihvatio, a onda odjednom shvatite efekte vašeg nedostatka sna i kako to utiče na vaš dan i vaš posao i funkciju vašeg uma i vašu fizičku strukturu“.

Zatim je dodala da je to što je više brinula o tome samo otežalo situaciju.

„I što se više brinem o tome, teže je zaspati“, rekla je ona, dodajući da je postalo toliko loše da je počela da hoda u snu.

„Poznata sam da to radim. Probudili bi me kućni aparati koje bih zatim isključila. I mislim da to više ne radim – to je bilo vreme kada sam bila veoma neispavana“, nastavila je ona.

„To je postalo nešto sa čime sam se zaista borila. Nekada je to bila poslednja stvar na listi, ali ne možete da se pridržavate tri stuba zdravlja – a to su ishrana, vežbanje i san – ako ne možete da vežbate i ne možete da jedete pravilno ako niste dobro spavali jer vam je telesni sat potpuno isključen.”

Anistonova se udružila sa kampanjom Uhvati noć i dan kako bi pomogla drugim ljudima da pronađu doktore za svoje probleme.

Nakon što je dobila dobar medicinski savet, Džen je rekla da postoji jedna stvar bez koje ne može u krevetu: njeni psi.

„Previše je prijatno kada se maze! Vredi. Pogotovo što Česterfild više nije štene. Sada je samo sladak, dubok spavač. Ponekad mu zapravo zavidim snu.”

