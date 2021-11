Dženifer Lopez jednim potezom na nastupu zbunila i oduševila publiku (video)

Dženifer Lopez oduševila je publiku svojim nastupom na sinoć održanoj dodeli Američkih Muzičkih nagrada u Los Anđelesu.

Ova 52-godišnja glumica i pevačica prvi put je uživo izvela pesmu On my way, inače naslovnu numeru njenog novog filma Marry me, koji je premijerno biti prikazan na Dan zaljubljenih 2022. godine, a čiji se trejler nedavno pojavio.

Dženifer je nastup započela u crnom kaputu, ali je ubrzo otišla iza velikog led ekrana koji su bili na celoj bini i pojavila se par trenutaka kasnije u savršenoj bež Dolče i Gabana haljini sa korsetom u gornjem delu i bogatom suknjom od tila i maskom od tila preko lica. Bila je to savršena aluzija na naziv njenog novog filma jer je toaleta mnoge podsetila na venčanicu.

U komentarima na društvenim mrežama obožavaoci Lopezove pisali su da su oduševljeni brzinom kojom je promenila kostim i da ih oduševila i izgledom i pesmom.

„Ne znam kako je Džej Lo uspela da se tako brzo presvuče, ali drago mi je da jeste“, jedan je od brojnih komentara.

