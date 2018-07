Evo šta je izjavio Rade Šerbedžija posle hapšenja u Kaliforniji

Vest da je proslavljeni glumac Rade Šerbedžija (72) 23. juna uhapšen u Santa Monici u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, odjeknula je juče u svim medijima u regionu.

Prema pisanju stranih portala, glumac je vozio pod uticajem alkohola i automobilom vrludao po putu. Tada ga je policija zaustavila i privela.

Ipak, kako je Šerbedžija juče izjavio za “Dnevni avaz”, situacija nije bila tako napeta.

– Baš me briga šta govore i pišu, to je obična glupost. Nije u pitanju prekršaj u vožnji nego su me rutinski zaustavili. S obzirom na to da sam popio tri čaše vina, alkotest je bio iznad dozvoljene granice – objašnjava Šerbedžija.

Smatra da nije bilo nikakve potrebe za tolikim dizanjem prašine i naduvavanjem situacije.

– Pa šta? Tako nešto se svakome moglo desiti. Sve se brzo rešilo nakon što sam platio kauciju – ističe Šerbedžija.

– Vratio sam se, kući sam i sve je OK – kratko je kazao glumac.