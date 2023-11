EXIT preuzima Beograd: Boris Brejcha večeras u Glavnom hangaru Luke Beograd

Sve je spremno za dugoočekivano, specijalno izdanje EXIT Belgrade Takeover spektakla koji će kroz tri uzastopna događaja od večeras, 10. novembra do nedelje osvojiti prestonicu! U Glavni hangar Luke Beograd večeras stiže globalna DJ zvezda i producent Boris Brejcha sa svojim ekskluzivnim „In Concert“ nastupom, Fcking Serious ekipom i jedinstvenim live light show-om! Subota, 11. novembar na istom mestu rezervisana je za veliku No Sleep powered by VODAVODA žurku, na čelu sa vodećim svetskim DJ dvojcem ARTBAT, a pridružuju im se kraljevi festivalskih završnica Adana Twins i hit producent Fred Lenix! U nedelju, 12. novembra u beogradskim Silosima biće održano drugo izdanje New Moon Ecstatic Cacao događaja, koje će posetiocima pružiti neophodno uzemljenje nakon dve besane noći!

Kapije večerašnjeg „In Concert” showa sa Borisom Brejchom otvaraju se u 21 sat, žurka će trajati do tri sata iza ponoći, a preporuka za sve posetioce je da dođu na vreme kako bi se izbeglo stvaranje gužve na ulazu. Brejcha u Glavni hangar Luke Beograd stiže sa predstavnicima svoje izdavačke kuće Fcking Serious – uz podršku talentovanog producenta i DJ-a čija misija je da svetu da više techna Deniza Bula, i mladog muzičara koji se izdvaja jedinstvenim live izvođenjima na Fckng Serious šoukejsevima Moritza Hofbauera, ekskluzivni „In Concert” šou i ovog puta obećava spektakl o kom će se dugo pričati! Tome će doprineti i jedinstveni live light show – posetioci će na ulazu dobijati specijalne LED narukvice i tako osvetliti Glavni Hangar uz najjače, povremeno mračne i mistične bitove koje diktira maskirani maestro.

EXIT Belgrade Takeover nastaviće se u subotu, 11. novembra na velikoj No Sleep powered by VODAVODA žurci, koju predvodi vodeći svetski DJ dvojac ARTBAT! Artur i Batish uživaju status apsolutnih hedlajnera na globalnoj elektronskoj sceni, te ne čudi da je već sama najava njihovog dolaska podigla čitav region na noge, a kosmička atmosfera koju nosi njihov zvuk sigurno će biti prisutna i u Glavnom Hangaru Luke Beograd! Rame uz rame sa njima staće kraljevi festivalskih završnica Adana Twins, a njima će se pridružiti zvezda u usponu i hit producent Fred Lenix. Uvod u besanu noć kreiraće Exitovi internacionalni rezidenti – nemački producent iranskog porekla Human Rias i mlada Novosađanka Lanna, koju je EXIT kroz svoj novi Echosystem nedavno lansirao na roster čuvene muzičke agencije Creative Artists Agency (CAA), u kojem su i Paul Kalkbrenner i David Guetta!

Poslednji dan specijalnog izdanja EXIT Belgrade Takeovera seli se u beogradske Silose, gde će u nedelju, 12. novembra biti održan drugi po redu New Moon Ecstatic Cacao događaj. Jedinstveni osećaj slobode koju donose Ada Divine Awakening i EXIT festival još jednom će preuzeti unikatni prostor pored Dunava, za veče ispunjeno meditacijom, ekstatičnim plesom koji oslobađa um i telo i mirisom i ukusom najkvalitetnijeg, čistog kakaa iz Gvatemale koji podiže životnu energiju i otvara srce. Program počinje u 17 sati uz drevnu Kakao ceremoniju, koju donosi Ksenija Lea Ronai, i trajaće do ponoći. Za muzički deo programa biće zaduženi Bhakti bend, Lava, DJ Human Rias i Yelisaveta, dok je kraj večeri rezervisan za Temple Night, bezbedan prostor za pronalaženje i ostvarivanje konekcija između posetilaca.

Zbog velikog interesovanja, preostao je još mali broj ulaznica za Boris Brejcha „In Concert“ Show i No Sleep powered by VODAVODA žurku, koje su dostupne na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online. Ulaznice za New Moon Ecstatic Cacao događaj u beogradskim Silosima mogu se kupiti samo putem Gigs Tix prodajne mreže, online i na prodajnim mestima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.