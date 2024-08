EXIT TV donosi spektakularne premijere: Tom Morello, Gucci Mane i Vintage Culture oživljavaju magiju

Tom Morello, Gucci Mane i Vintage Culture će nas svojim premijernim nastupima podsetiti na neverovatnih pet dana ovogodišnjeg EXIT festivala i održati puls nezaboravne energije koja i dalje snažno odzvanja!

Ekskluzivne premijere nastupa koji su doneli žanrovski raznovrstan repertoar na ovogodišnji EXIT festival, sad su deo specijalnog EXIT TV onlajn programa, a tokom narednih 10 dana očekujte tri nove premijere sa Exitove Tesla Universe bine i legendarne mts Dance Arene!

Prva u nizu predstojećih premijera rezervisana je za nastup sa Tesla Universe bine i biće premijerno emitovana u subotu, 31. avgusta, kada će nas legendarni gitarista i muzički aktivista Tom Morello još jednom podsetiti na kosmičku i revolucionarnu misiju EXIT festivala! Gitarska muzika je treštala sa najveće Exitove bine, a Morello je velikom broju svojih fanova izveo nastup koji je obuhvatio svih 32 godine svoje karijere. Simbolični trenutak posvećen Chrisu Cornellu sa pesmom „Like a Stone” i furiozni završetak instrumentalnom verzijom besmrtne himne „Killing in the Name” će mnogi pamtiti celog života!

Narednom premijerom, koja će biti emitovana u sredu 4. septembra, će nas rodonačelnik trap muzike Gucci Mane podsetiti na sirovu energiju koja je tokom druge večeri zavladala na najvećoj bini EXIT festivala! Poznat po svom jedinstvenom stilu i neposrednom izrazu, Gucci Mane je u muzičkoj industriji priznat kao jedan od najuticajnijih repera prethodne decenije koji ostavlja snažan utisak na publiku. Njegovi hitovi „I Get the Bag“, „Wake Up in the Sky“ i „Lemonade“ i energija koja je te večeri dostigla vrhunac će vas još jednom podsetiti na njegove neprevaziđene intenzivne i duboke basove!

Ekskluzivno emitovanje nastupa koji su oduševili sve posetioce ovogodišnjeg EXIT festivala nastavlja se u subotu, 7. septembra, kada će premijerno biti prikazan još jedan spektakularan nastup – ovoga puta rezervisanog za Vintage Culture, brazilskog producenta i DJ-a! Poznat po svojoj jedinstvenoj mešavini house, techno i brazilskih ritmova, Vintage Culture je na ovogodišnjem EXIT festivalu priredio nezaboravnu noć na mts Dance Areni, gde je publiku poveo na putovanje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost plesne muzike! Njegov set je bio vrhunac večeri, sa hitovima koji su postali instant klasici, kao i mnogobrojnim retro house i techno numerama koje su dodatno podigle atmosferu.

Specijalno emitovanje ovih nastupa moći ćete da pratite na zvaničnom YouTube kanalu EXIT festivala, gde su već dostupne i prethodne premijere koje su ostavile snažan utisak – Carl Cox, koji je za svega mesec dana izazvao pravu euforiju i čiji nastup već broji stotine hiljada pregleda, zatim nastup Patricka Masona, koji je briljirao i pokazao nam nove plesne korake, premijerni nastup fenomenalnog Barry Can’t Swim, čiji nas je set poveo u magičnu noć, kao i nastup jedinstvene Carlite, talentovane turske DJ-ice koja osvaja globalnu scenu svojim inovativnim setovima!

