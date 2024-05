Exitov Sea Star festival zaokružio svoj program!

U Umag stižu Baby Lasagna, Ofenbach, John Newman, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out, Senidah, Buč Kesidi i mnogi drugi!

Kompletiran je sjajan spisak izvođača za šesto izdanje Sea Star Festivala! Omiljeni morski muzički festival koji će još jednom otvoriti leto udaljen je samo 4 dana, a zaokružen je njegov fantastičan program. Ovog maja u lagunu sleće više od 80 velikih svetskih i regionalnih muzičkih imena – od francuskih vlasnika megahitova Ofenbach, preko globalne senzacije Johna Newmana (u Hybrid DJ setu), buntovne Victorije iz Måneskina, techno i house DJ-a svetskog kalibra Hot Since 82, ARTBAT, Deborah De Luce, autentičnih INIKO, pop zvezde Angeline Mango i regionalnih bendovskih atrakcija Joker Out i Buč Kesidi, pa sve do trap ganga koji predvode Senidah, Devito, Kuku$, Grše i z++, kao i trenutno apsolutno najtraženiji izvođač u regionu i šire – Baby Lasagna. Upravo će ovaj veliki evrovizijski favorit u svom rodnom Umagu održati prvi koncert nakon povratka iz Švedske!

Exitov Sea Star Festival održaće se od 23. do 26. maja 2024. godine u idiličnoj morskoj kulisi umaške lagune Stella Maris. Festival će svoja vrata otvoriti u četvrtak, 23. maja fantastičnim Welcome Day partyjem, glavni dani festivala biće petak i subota, 24. i 25. maj, a velika morska proslava završiće se Afterpartyem koji traje do nedelje u podne. Program Sea Stara odvijaće se tradicionalno na desetak festivalskih bina i zona.

Petak, 24. maj

Na prvom od dva centralna dana festivala lineup Tesla Main Stagea predvode italijanska techno kraljica Deborah De Luca, tech-house velemajstori ARTBAT, vreli DJ Hot Since 82, kao i jedinstveni INIKO. Na glavnoj bini će euforiju izazvati bendovske regionalne rock senzacije Joker Out, Buč Kesidi i Keni Nije Mrtav. Prvog dana u Nautilus Arenu sleću trap superheroji – gazda tvrdih stihova i predsednik vrha Billboarda Grše, pioniri trapa Kuku$, autor, producent i vlasnik najvećih hitova z++, mlade gospodarice ritma tam & Jymenik, zvezda u usponu Rouzi, zatim Zevin i Thicc Boi. Divljim talasima Electric Waves bine surfovaće Pablo Panda, Kali, Samo Tako b2b Korak, DBFB, Inner Sense i Ivan Erjavac.

Subota, 25. maj

Glavni bina je u subotu rezervisana za mladog kalifornijskog producenta i DJ-a Iana Ashera, autora velikih svetskih hitova Johna Newmana (Hybrid DJ set), najslušanije DJ-eve današnjice Ofenbach te eurovizijske favorite i finaliste Baby Lasagnu i Angelinu Mango. Na Main Stageu će nastupiti i opasni dio trap-ganga: Senidah i Devito, a stižu i regionalni majstori za DJ pultom Vanillaz i Thicc Boi. Programu najveće bine Sea Stara pridružiće se i mlada pevačica čija je karijera eksplodirala u 2023. godini viralnim hitom „Nazovi nekog osim dilera“, Vimoksha. Nautilus binom će odjeknuti Victoria, DJ Gumja, Estella Boersma, DJ Jock i Lucius Light, dok će Electric Waves pozornicom zavladati Alessio, Elena Mikac, Recep, Igz b2b Eloc, Marin Biočić, Marcel i Ana Uzelac b2b DJ Evan.

Welcome Day – četvrtak, 23. maj

Sea Star će svoja vrata po šesti put otvoriti u četvrtak, 23. maja, a sunčanu dobrodošlicu ispunjenu lekovitom muzikom osiguraće CACAO Я:EVOLUTION koji će predstaviti natural high zonu u saradnji s Ada Divine Awakening i EXIT festivalima. Za veličanstveni doživljaj Welcome Day partyja pobrinuće se maestro svesne muzike i zvuka medicine – Mose, a za atmosferu biće zadužen i ekstatični DJ Tebra kao i muzički vizionari Mr. Forest i Donnie Darko koji će u lagunu doneti organski techno i house inspirisan šamanskim i arapskim melodijama, kao i afričkim ritmovima.

Afterparty – nedelja, 26. maj

Ko preživi, pričaće! Nedelja je rezervisana za najjače i najupornije party manijake. Afterparty, sabiranje doživljaja, poslednji ples i opraštanje s magičnom lagunom imaće svoj soundtrack, a za njega će se pobrinuti naelektrisani DJ-evi Electric Waves bine Marin Biočić, Marcel, Igz i Eloc koji će puštati sve dok sat ne otkuca podne.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.