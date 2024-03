Film ‘Jorgovani’ trenutno najgledaniji u domaćim bioskopima

Film “Jorgovani“, premijerno prikazan na beogradskom Festu, sa velikim simpatijama dočekala je brojna publika u Srbiji i regionu, te je nakon pet dana film videlo više od 50.000 gledalaca

Reditelj Siniša Cvetić i scenarista David Jakovljević doneli su priču o supružnicima Katarini i Igoru, koji se susreću jedne večeri na dodeli nagrada, nakon cega sledi žurka na kojoj umesto veselja i radosti isplivavaju sujete, zavisti, problemi i intrige.

Ovo je pomalo otkačena i satirična priča o licu i naličju domaće kinematografije, na čelu sa filmskim parom Slobodom Mićalović i Ivanom Bosiljčićem, koji se na istoj sceni sreću nakon 15 godina.

Cvetić navodi da mu je ideja bila da glumce poznate publici po ulogama koje nisu provokativne stavi u neki kontekst koji je vrlo neprijatan, te da element komedije koji film Jorgovani ima, nije tu samo da zabavi veći i da provocira.

„Bavimo se međuljudskim odnosima i time koliko su oni komplikovani i koliko su teško održivi. I negde je ideja to zajedništvo, da li će oni nakon ove večeri opstati ili se raspasti. O tome kakve su prepreke koje kao ljudi moramo da prebrodimo, ono što je Sartr rekao, pakao su drugi ljudi, e pa to je ovo upravo.“, naveo je on.

Stanje kinomatografije u Srbiji danas, gde mladi ljudi imaju mogućnost da rade filmove relativno često Jakovljević je opisao neverovatnim.

„Ono čemu se radujem i na čemu smo Siniša i ja stvarno jako dugo radili od kada smo se upoznali, duže i od „Usekovanja“ i „Jorgovana“ zajedno, je naš film „Hajduci“ za koji smo već dobili neka sredstva. Skupljamo dalje i nadamo se da će se to realizovati u narednih godinu dana tako da će moći da se održi kontinuitet jedne saranje i nas dvojice i sa Košutnjak filmom“, kazao je on.

„Jorgovani“, čija je svečana premijera održana 27. februara 2024 u okviru takmičarskog programa 52. Festa su film o glumcima, ali i o rediteljima, scenaristima, producentima, o tome kako javnost percipira njihove živote, ali i o tome kako se oni shvataju i gledaju između sebe.

